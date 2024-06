Med posredovanjem zaradi kršitve javnega miru 37-letnik poškodoval policistko

Metlika, 11. junija - Patrulja metliških policistk je ponoči posredovala zaradi več prijav kršitve javnega reda in miru. Pri tem jih je 37-letnik napadel in eno policistko poškodoval, tako da je morala iskati zdravniško pomoč. 37-letnika so na kraju sicer obvladali in vklenili ter odpeljali v pridržanje, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.