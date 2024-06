Florida na pol poti do Stanleyjevega pokala

Miami, 11. junija - Hokejisti Florida Panthers so povedli z 2:0 v zmagah v velikem finalu končnice severnoameriške lige NHL. Floridčani so zmagali tudi na drugi tekmi finala v seriji na štiri dobljene tekme. Na domačem ledu so izzivalce za Stanleyjev pokal iz Kanade, Edmonton Oilers, premagali s 4:1. Naslednji dve tekmi finala bosta v Edmontonu.