Newyorške borze končale v zelenem

New York, 10. junija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta končala tik pod novimi rekordnimi vrednostmi. Vlagatelji med drugim čakajo na sredino odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) o obrestnih merah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.