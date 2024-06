Katalonski parlament izvolil predsednika iz vrst separatistov

Barcelona, 10. junija - Katalonski separatisti, ki so na regionalnih volitvah sredi maja utrpeli poraz in izgubili večino v regionalnem parlamentu, so danes dobili predsednika parlamenta. To je postal Josep Rull iz separatistične stranke Junts nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta. Njegova vloga je pomembna, ker bo predlagal prvega kandidata za mandatarja.