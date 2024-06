V Izoli med točenjem goriva prišlo do izlitja 300 litrov goriva

Koper, 10. junija - V Izoli je v nedeljo pri točenju goriva v plovilo 54-letnega Ljubljančana zaradi tehnične napake na dovodnih ceveh prišlo do izlitja okoli 300 litrov goriva v morje, so sporočili s Policijske uprave Koper. Policisti so lastniku prepovedali izplutje in o dogodku obvestili pristojne službe.