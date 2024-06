Evropska sredstva za štipendije za specializirane poklice v kulturi

Ljubljana, 10. junija - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je ministrstvu za kulturo odobrilo evropska sredstva za projekt štipendije za specializirane poklice v kulturi. Evropski socialni sklad plus bo za projekt namenil tri milijone evrov. Celotna vrednost projekta je 4.852.941,18 evra, so danes sporočili z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.