Newyorške borze neenotno

New York, 10. junija - Indeksi na newyorških borzah na začetku današnjega trgovanja nimajo enotne smeri. Vlagatelji med drugim premlevajo rezultate evropski volitev, na katerih so se okrepile skrajno desne stranke, in čakajo na sredino odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) o obrestnih merah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.