Ljubljanska borza: Indeks ob krepki rasti NLB pridobil tričetrt odstotka

Ljubljana, 10. junija - Ljubljanska borza je spodbudno začela nov trgovalni teden. Indeks SBI TOP je poskočil za 0,76 odstotka in se ustavil pri 1539,02 točke. Poganjala ga je rast tečajev delnic Krke in NLB. Še posebej delnice največje slovenske banke so se občutno podražile. Skupni promet je dosegel 1,82 milijona evrov.