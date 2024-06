V Gleju premiera družbenokritične predstave Jadran Resort

Ljubljana, 10. junija - V Gledališču Glej bo drevi premiera predstave treh avtoric Natalije Vujošević, Neje Tomšič in Tare Langford z naslovom Jadran Resort. Uprizoritev raziskuje transformacijo teritorijev in družb, katerih prihodnost oblikujejo investicijska tveganja mednarodnih investitorjev ter podrejenost potrebam začasnih turistov, so zapisali v Gleju.