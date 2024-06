Šišiću za umor moškega v Zgornjem Dupleku izrekli kazen 27 let zapora

Maribor, 10. junija - Na mariborskem sodišču so zaključili sojenje Sedinu Šišiću, obtoženemu umora podjetnika iz Dupleka 8. septembra lani. Po besedah sodnice Maše Blažeka v dokaznem postopku ni bilo nobenega dvoma, da je obtoženi moril na grozovit način in iz koristoljubja. Zato mu je sodišče izreklo kazen 27 let zapora. Šišić je sicer danes dejanje obžaloval.