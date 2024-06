Umrl psiholog, humanist in LGBT aktivist Bogdan Lešnik

Ljubljana, 10. junija - V 73. letu je umrl psiholog, humanist, publicist, prevajalec in LGBT aktivist Bogdan Lešnik, ki je bil pred upokojitvijo med letoma 2007 in 2011 dekan Fakultete za socialno delo. Bil je znan po ostrih analizah družbe in politike, zdravem cinizmu ter predanosti različnim projektom, so ob vesti o smrti zapisali na omenjeni fakulteti.