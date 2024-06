Ljubljana, 10. junija - Izjava premierja Roberta Goloba in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona po sestanku sveta vlade za Slovence v zamejstvu bo ob 12.15 v veliki sejni dvorani na Gregorčičevi 27 (in NE ob 13.30, kot so prvotno napovedali), so sporočili iz kabineta predsednika vlade.