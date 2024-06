Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami

Ljubljana, 10. junija - Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. Ponoči bodo krajevne padavine z nevihtami zajele večji del države. Vmes bodo tudi nalivi, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo oblačno s pogostimi padavinami. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 14 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od danes zvečer do torka sredi dneva bodo po Sloveniji nastajali krajevno močni nalivi. Ob tem je možen porast hudourniških vodotokov.

Obeti: V sredo bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Tudi v četrtek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni Sloveniji bodo še nastale posamezne plohe.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje z vremensko fronto, ki je dosegla Alpe. Nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi doteka bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v torek bo nestanovitno s pogostimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen.