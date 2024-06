Ljubljana, 9. junija - Državna volilna komisija bo zaradi večjega obsega dela okrajnih volilnih komisij in volilnih odborov na evropskih volitvah in posvetovalnih referendumih prve delne neuradne izide na referendumih objavila predvidoma okoli 22. ure, in ne ob 21. uri, so za STA pojasnili na DVK.