Janc in Makuc z Barcelono osvojila rokometno ligo prvakov

Köln, 9. junija - Rokometaši Barcelone so zmagovalci letošnje sezone lige prvakov. V današnjem finalnem dvoboju na zaključnem turnirju v Kölnu so Katalonci, za katere igrata Slovenca Blaž Janc in Domen Makuc, z 31:30 (15:15) premagali danski Aalborg, pri katerem si kruh služi Aleks Vlah.