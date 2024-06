Zaradi del zastoji na primorski in štajerski avtocesti

Ljubljana, 9. junija - Zastoji in zamude na cestah so se nekoliko skrajšali. Na primorski avtocesti je zaradi delovne zapore še vedno gneča med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru, a se je zamuda z več kot ure in pol skrajšala na do 35 minut. Na štajerski avtocesti pa se razmere med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani umirjajo, zamuda traja še do pet minut.