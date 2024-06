Na rokometni prestol bodisi Vlah z Aalborgom bodisi Janc in Makuc z Barcelono

Köln, 9. junija - Za naslov v rokometni ligi prvakov se bosta ob 18. uri pomerili zasedbi Barcelone in Aalborga. Katalonci, pri katerih od Slovencev igrata Blaž Janc in Domen Makuc, so v polfinalu visoko ugnali nemški Kiel, medtem ko je danski kolektiv, pri katerem si kruh služi Aleks Vlah, tesno ugnal še drugo nemško zasedbo Magdeburg.