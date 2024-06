Biden in Macron v Parizu enotna glede čezatlantskih odnosov in izzivov

Pariz, 8. junija - Predsednika ZDA in Francije, Joe Biden in Emmanuel Macron, sta danes ob Bidnovem državniškem obisku v Parizu pokazala enotnost pri soočanju z večino čezatlantskih vprašanj in izzivov. Med drugim sta govorila o nadaljnji podpori Ukrajini, trgovinskih odnosih med ZDA, Evropo in Kitajsko ter morebitni vrnitvi Donalda Trumpa na predsedniški položaj.