ZN si prizadevajo za izpustitev pridržanih uslužbencev v Jemnu

New York, 8. junija - Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric je v petek novinarjem potrdil, da so jemenski hutijevci pridržali 11 uslužbencev Združenih narodov in zahteval pojasnila, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Drugi viri dodajajo, da naj bi hutijevci pridržali še več humanitarnih delavcev.