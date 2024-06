Gostiteljici prvi dan EP v Rimu dve od petih zlatih medalj

Rim, 8. junija - Prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki, ki bo do 12. junij potekalo v Rimu, so podelili pet kompletov medalj. Poleg meta diska, kjer je enajsto slovensko medaljo in tretjo zlato osvojil Kristjan Čeh, so se dveh zlatih medalj veselili italijanski gostitelji prvenstva. Na 5000 m je bila najboljša Nadia Battocletti (14:35,29).