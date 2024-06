Za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva na voljo 12,6 milijona evrov

Ljubljana, 7. junija - Ministrstvo za javno upravo je danes v uradnem listu objavilo javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva, s katerim bo v naslednjih letih sofinanciralo predvidoma 180 delovnih mest v prostovoljskih in nevladnih organizacijah. Za izvedbo razpisa je na voljo 12,6 milijona evrov, so zapisali na ministrstvu.