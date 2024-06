Terčelj in Kauzer četrta v Pragi

Praga, 7. junija - Prvi tekmovalni dan druge tekme za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Pragi sta za najboljši slovenski uvrstitvi poskrbela Eva Terčelj in Peter Kauzer, ki sta tekmi končala na četrtem mestu. V finalu je prvič v karieri na tekmah svetovnega poklala veslal Lan Tominc in bil osmi, so sporočili iz kajakaške zveze Slovenije.