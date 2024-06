Izidi EP v atletiki v Rimu (2)

* Izidi, končne odločitve (5): * moški: - disk: 1. Kristjan Ceh (So) 68,08 2. Lukas Weisshaidinger (Avt) 67,70 3. Mykolas Alekna (Lit) 67,48 * ženske: - 5000 m: 1. Nadia Battocletti (Ita) 14:35,29 2. Karoline Bjerkeli Grovdal (Nor) 14:38,62 3. Marta García (Špa) 14:44,04 - krogla: 1. Jessica Schilder (Niz) 18,77 2. Jorinde Van Klinken (Niz) 18,67 3. Yemisi Ogunleye (Nem) 18,62 - hoja 20 km: 1. Antonella Palmisano (Ita) 1:28:08 2. Valentina Trapletti (Ita) 1:28:37 3. Ljudmila Oljanovska (Ukr) 1:28:48 * mešano: - 4 X 400 m: 1. Irska 3:09,93 (Barr, Mawdsley, O'donnell, Adeleke) 2. Italija 3:10,69 (Mangione, Polinari, Scotti, Sito) 3. Nizozemska 3:10,73 (Bonevacia, Klaver, Bol, Klein Ikkink) * kvalifikacije s slovensko udeležbo: * moški: - 100 m, prvi krog: 1. Pablo Mateo (Fra) 10,18 2. Matteo Melluzzo (Ita) 10,21 3. Simon Hansen (Dan) 10,22 ... 10. Anej Čurin Prapotnik (Slo) 10,34 - 110 m ovire, prvi krog: 1. Jakub Szymanski (Pol) 13,53 2. Enzo Diessl (Avt) 13,56 3. Elie Bacari (bel) 13,61 4. Filip Jakob Demšar (Slo) 13,67 - disk, kvalifikacije: 1. Mykolas Alekna (Lit) 67,50 2. Kristjan Čeh (Slo) 65,64 3. Henrik Janssen (Nem) 64,74 * ženske: - 100 m ovire, prvi krog: 1. Lotta Harala (Fin) 12,91 2. Klaudia Siciarz (Pol) 12,94 3. Lovise Skarbovik Andersen (Nor) 12.96 ... 10. Nika Glojnarič (Slo) 13,21 - višina: 1. Christina Honsel (Nem) 1,92 . Ella Junnila (Fin) 1,92 . Jaroslava Mahučik (Ukr) 1,92 ... 8. Lia Apostolovski (Slo) 1,89 - troskok, kvalifikacije: 1. Aleksandra Naleva (Bol) 14,29 2. Tugba Danismaz (Tur) 14,27 3. Ana Peleteiro Compaore (Špa) 14,21 .. 10. Neja Filipič (Slo) 13,98 Eva Pepelnak (odpoved zaradi poškodbe)