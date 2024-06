Svetovni dan oceanov osvetljuje njihovo vlogo v življenju ljudi

Ljubljana/Piran, 8. junija - Svetovni dan oceanov, ki ga obeležujemo danes, izpostavlja pomembno vlogo, ki jo imajo oceani v vsakdanjem življenju ljudi. So pljuča planeta in pomemben vir hrane ter bistven sestavni del biosfere, svarijo pri Združenih narodih (ZN). Svetovni dan so s tradicionalnim dnevom odprtih vrat zaznamovali tudi na Morski biološki postaji Piran.