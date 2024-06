Vreme: Pretežno jasno, popoldne in zvečer bo na severu nekaj neviht

Ljubljana, 7. junija - Popoldne bo delno jasno. Predvsem na severu in severovzhodu bodo posamezne nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v večer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne in zvečer bodo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji možne močnejše nevihte.

Obeti: V nedeljo bo delno sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost. Pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Malo hladneje bo.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta se vije od Finske, preko vzhodne Evrope do Alp in tam povzroča spremenljivo vreme. Občasno bo nekoliko vplivala tudi na vreme pri nas. K nam v višinah z zahodnimi vetrovi doteka topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva precej jasno. Nekaj več oblačnosti bo popoldne v krajih severno od nas, kjer bo nastalo nekaj ploh ali neviht. V soboto bo delno jasno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo manj verjetne ob Jadranu in na Hrvaškem.