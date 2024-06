Pariz, 7. junija - Pariške oblasti so zaradi obilnih padavin morale odpovedati testno plavalno preizkušnjo v reki Seni, ki je bila predvidena za prihodnji teden. Razlog za to je povečana onesnaženost reke, kar še posebej pride do izraza ob dežju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.