Ljubljanska borza: SBI TOP na krilih Triglava in Krke občutno navzgor

Ljubljana, 7. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes porasel za 1,31 odstotka na 1527,36 točke. Največji skok je uspel delnicam Zavarovalnice Triglav in Krke. Slednje so bile tudi najbolj prometne, z njimi je bilo za 1,6 milijona evrov prometa. Skupno so posredniki sklenili za 2,6 milijona evrov poslov.