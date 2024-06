Cirkuška predstava Potopljeni glas naznanja prihod 17. Klovnbufa

Ljubljana, 9. junija - S cirkuško-plesno predstavo Potopljeni glas, ki jo podpisuje španska umetnica Maria Palma, se bo drevi pod Fabianijevim mostom pri Cukrarni začel 17. Mednarodni festival sodobne klovnade in novega cirkusa Klovnbuf. Po napovedih organizatorjev bo v Ljubljani in še nekaj mestih ponudil pester nabor domače in mednarodne cirkuške produkcije.