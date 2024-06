Mladi z manj priložnostmi si želijo vključujoče družbe za vse

Slovenj Gradec, 10. junija - Mladi z manj priložnostmi so na okrogli mizi prejšnji teden v Slovenj Gradcu opozorili na težave pri vključevanju v družbo, še posebej pomanjkanje zaposlitvenih priložnosti. Ob tem so jim predstavili predlog strategije za zaposlitev in dostopnost kulture in turizma v Koroški in Šaleški regiji, ki ga je pripravila mednarodna skupina strokovnjakov.