V trebanjski galeriji likovnih samorastnikov bo ustvarjalo osem umetnikov

Trebnje, 8. junija - Galerija likovnih samorastnikov Trebnje bo od danes do prihodnje sobote na že 57. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov gostila osem umetnikov in umetnic iz šestih držav. Ti bodo ustvarjali od nedelje do vključno četrtka, prejemnika velike nagrade pa bodo razglasili prihodnjo soboto.