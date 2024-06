Maljevac o sistemski rešitvi za gradnjo javnih najemnih stanovanj

Ljubljana, 7. junija - Ministrstvo za solidarno prihodnost bo po besedah ministra Simona Maljevca predlog zakona o financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj pripravilo v prihodnjih mesecih. Zakon, ki bo določal pogoje financiranja, zemljiško politiko in izračun najemnin ter bo prinesel kadrovsko in tehnično pomoč, naj bi bil sprejet do konca leta.