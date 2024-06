S tujci v vozilu bežal pred policisti in trčil v drevo

Rogatec, 7. junija - Policisti so na območju Rogatca v četrtek zvečer ustavljali voznika osebnega vozila, ki se na znake policistov ni ustavil in je s pospešeno hitrostjo odpeljal v smeri Donačke Gore, kjer je trčil v drevo in pobegnil iz vozila. V njem je prevažal šest državljanov Turčije, ki so na nedovoljen način vstopili v državo.