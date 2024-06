V Novem mestu predstavitev znanstvene monografije o medvojnem nasilju na Dolenjskem in v Beli krajini

Novo mesto, 7. junija - V novomeški knjižnici Mirana Jarca bodo popoldne predstavili znanstveno monografijo Pragovi nasilja, Dolenjska in Bela krajina 1941-1943 avtorjev Pavline Bobič, Jožeta Dežmana, Tamare Griesser Pečar in Alenke Puhar. Monografija obravnava kritične plati vojne med letoma 1941 in 1943, ki so zaznamovale širšo Dolenjsko in Belo krajino.