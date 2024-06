Ljubljana, 7. junija - Novinarska konferenca SD, na kateri bo predsednik SD Matjaž Han z ekipo SD spregovoril o aktualnem dogajanju, kampanji Močna Evropa, močna Slovenija ter pozval volivke in volivce, da se udeležijo volitev, bo ob 13.30 na Novem trgu (in NE ob 13. uri, kot so prvotno napovedali), so sporočili z SD.