Dom starejših občanov Ljubljana Šiška z novim senzoričnim vrtom

Ljubljana, 6. junija - V Domu starejših občanov Ljubljana Šiška so danes ob domskem pikniku s športnimi igrami uradno odprli tudi senzorični vrt. "Za naše stanovalce in sploh za dom je to velika pridobitev, ki bo stanovalcem v prihodnje omogočila aktivno in sproščujoče preživljanje vročih dni v senčnem okolju," je za STA povedal direktor doma Simon Strgar.