Svetovni voditelji ob 80. obletnici dneva D s poklonom veteranom

Pariz, 6. junija - Številni svetovni voditelji in visoki gostje danes na severu Francije obeležujejo 80. obletnico dneva D, začetka izkrcanja zaveznikov v Normandiji in preobrata v drugi svetovni vojni. Poklonili so se vojakom, ki so sodelovali v boju proti nacizmu in opozorili, da žrtev tega dne ne smemo pozabiti. Izpostavili so tudi pomen boja za demokracijo.