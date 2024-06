V finalu Roland Garrosa Iga Swiatek in Jasmine Paolini

Pariz, 6. junija - V finalu odprtega teniškega prvenstva Francije bosta igrali prva igralka sveta Poljakinja Iga Swiatek in Italijanka Jasmine Paolini. Swiatek je bila v polfinalu boljša od Američanke Coco Gauff s 6:2 in 6:4, Paolini pa je premagala Rusinjo Miro Andrejevo s 6:3 in 6:1.