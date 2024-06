Društvo SNG Kranj s premiero komedije Iščem tipa za svojo ženo

Kranj, 7. junija - Društvo SNG Kranj drevi ob 20. uri v Kulturnem domu Kokrica pripravlja premiero slovenske praizvedbe lirične komedije ruske avtorice Olge Stepnove Iščem tipa za svojo ženo v režiji Igorja Korošca. Igrajo v tujini diplomirani igralci, ki so desetletja ustvarjali v Hollywoodu in New Yorku, poleg Korošca še Nataša Babič in Klemen Novak.