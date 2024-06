V trku tramvajev v Sibiriji smrtna žrtev in več kot 100 poškodovanih

Moskva, 6. junija - V trčenju tramvajev v sibirskem mestu Kemerevo je življenje izgubil en človek, več kot 100 je poškodovanih. Približno 80 so jih odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Čeprav vzrok nesreče še ni znan, je župan opozoril, da so mestni tramvaji in proga dotrajani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.