Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 6. junija - Sredi dneva bo v hribovitem svetu nastalo nekaj kopaste oblačnosti, a plohe bodo malo verjetne. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo večji del dneva sončno, proti večeru pa bo na severu in severovzhodu nastalo nekaj neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo dokaj sončno in toplo. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetne v severni polovici države. V nedeljo bo povečini sončno, pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od zahoda postopno doteka nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v petek bo precej jasno. Nekaj več oblačnosti bo v Alpah, kjer bo popoldne nastalo nekaj ploh ali neviht.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden.