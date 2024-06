Z zaslišanjem domnevne tarče nadaljevali sojenje zakoncema Bajželj

Ljubljana, 6. junija - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so v sredo z zaslišanjem prič nadaljevali sojenje zakoncema Lidiji Giuliatti Bajželj in Igorju Bajžlju, ki naj bi se hotela maščevati za sinovo smrt in zato napeljevala k umoru človeka, ki naj bi bil kriv zanjo. Tokrat so zaslišali njuno domnevno tarčo, poročajo mediji.