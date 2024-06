V trčenju vlakov na Češkem najmanj štirje mrtvi in več deset ranjenih

Praga, 6. junija - V trčenju potniškega in tovornega vlaka so v sredo pozno zvečer na Češkem umrli najmanj štirje ljudje, več deset je bilo ranjenih, so sporočile reševalne službe. Nesreča se je zgodila malo pred 23. uro blizu glavne železniške postaje v mestu Pardubice, približno sto kilometrov vzhodno od Prage.