Beograd, 6. junija - Navijači v Beogradu so poskrbeli za nov izgred in prekinili drugo tekmo finala košarkarskega prvenstva med Partizanom in Crveno zvezdo. Kot piše srbska tiskovna agencija Tanjug, bo Crvena zvezda tekmo dobila za zeleno mizo z 20:0, s čimer je povedla z 2:0 v zmagah.