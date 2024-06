Na Roland Garrosu dve presenečenji v ženski konkurenci

Pariz, 5. junija - Na odprtem prvenstvu Francije v Parizu sta bila danes dva ženska in en moški četrtfinalni dvoboj. Veliko presenečenje sta pripravili Italijanka Jasmine Paolini in Rusinja Mira Andrejeva, ki sta v četrtfinalu izločili četrto in drugo nosilko Jeleno Ribakino in Arino Sabalenko.