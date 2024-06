Newyorške borze končale v zelenem

New York, 5. junija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Vsi indeksi so dan zaključili z znatno rastjo, pri čemer sta indeksa S&P 500 in Nasdaq dosegla nove najvišje vrednosti. Tržna vrednost oblikovalca čipov Nvidia je medtem presegla tri bilijone dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.