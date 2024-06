Nieros Metal lani z dobičkom kljub ne najboljšim razmeram na trgih

Slovenj Gradec, 15. junija - Slovenjegraško podjetje Nieros Metal, ki je nedavno obeležilo 250 let obstoja, je lani kljub padcu povpraševanja na nekaterih njihovih ključnih evropskih trgih ohranilo stabilno poslovanje, je za STA povedala direktorica in večinska lastnica družbe Denise Kramljak. Cen izdelkov, ki so v največji meri namenjeni živilski industriji, niso spreminjali.