V ljubljanski kulturni četrti Soteska začetek festivala skupnosti in odpornosti

Ljubljana, 6. junija - V kulturni četrti Soteska se bo danes pod okriljem Gledališča Glej začel festival skupnosti in odpornosti - SoteskaOpen 2024. Vse do sobote se bo na območjih Gregorčičeve, Slovenske, Rimske in Vegove ulice zvrstilo več gledaliških predstav, sejmov, uličnih koncertov, likovnih razstav, teoretskih pogovorov in delavnic za vse starosti.