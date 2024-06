Maja Bednaš poslej na čelu Umarja kot vršilka dolžnosti direktorice

Ljubljana, 5. junija - Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) bo še naprej vodila Maja Bednaš, ki se ji danes izteka mandat direktorice Umarja. Na čelu ustanove bo kot vršilka dolžnosti ostala do imenovanja direktorja ali najdlje do 5. decembra, so po dopisni seji sporočili iz urada vlade za komuniciranje.