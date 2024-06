Začeli se bodo letošnji Slovenski dnevi knjige

Ljubljana, 6. junija - Pod okriljem Društva slovenskih pisateljev (DSP) se danes v 13 mestih po Sloveniji in v Trstu začenjajo 29. Slovenski dnevi knjige. Letos so se organizatorji odločili za slogan Na preži in simbol lisičke, ki bo spremljala dogajanje vse do nedelje. Jedro festivala bo knjižni sejem, postavljen na vrtu pisateljskega društva Lily Novy.