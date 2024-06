Smrekar ostaja v predsedstvu FIS

Reykjavik, 5. junija - Enza Smrekarja, predsednika Smučarske zveze Slovenije (SZS), so danes na kongresu v Reykjaviku vnovič izvolili za člana predsedstva Mednarodne smučarske zveze (Fis). Za Slovenca bo to že tretji mandat na tej funkciji, prvič so ga izvolili junija leta 2021, drugič maja 2022, zdaj pa je dobil nov dveletni mandat.